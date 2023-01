Für Gründungsinteressierte und Gründerinnen die den Weg in die selbstständig gehen wollen. Erste Hilfe gibt bei der kostenlosen Erstberatung.

Kostenlose Beratung zur Selbstständigkeit gibt es jetzt in Gotha. In dem Zeitraum vom 10.01.2023 bis 30.03.2023 gibt es Termine. In der Zeit von 10-12 Uhr und 15-18 Uhr sind Gespräche vor Ort möglich. Planen Sie hierfür eine Stunde ein. Als Gründungsinteressierter erhält man die ersten Informationen für eine Gründung.

Für wen eignet sich die kostenlose Beratung?

Die erste Beratung ist für folgenden Personenkreis interessant:

– Angestellte

– Arbeitslose

– Bezieher von Bürgergeld

– Rentner

Was erfährt man beim Ersttermin in Gotha?

Alle Informationen, die für eine Existenzgründung relevant sind. Beim Termin stellen Sie erste Fragen. Ob Sie nach dem Termin gründen wollen ist Ihre Sache. Erste Tipps und Ratschläge bekommen Sie.

Nach dem Termin der Erstberatung können Sie weitere Unterstützung von Ronald Rassmann erhalten. Von der Gründungsberatung bis zur Erstellung aller Werbemittel wie z.B. Flyer und Website.

Ein kleiner Auszug der Hilfe:

– Unterstützung bei Erstellung des Businessplans

– Beratungsförderung mit /ohne AVGS-Gutschein

– weitere Förderungen für Beratung

– Umsetzung aller Werbemittel (Visitenkarten, Flyer, Website)

Vor der weiteren Beratung sollte die Förderung geprüft werden.

