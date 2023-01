Komplettangebot für Gründer

Sie beabsichtigen in die Selbstständigkeit zu gehen? Da kommen sehr viele Dinge auf Sie zu. Die Flinte brauchen Sie nicht ins Korn legen. Es gibt nämlich jede Menge Hilfe, um ein Unternehmen erfolgreich zu gründen. Im ersten Schritt müssen es selbst entscheiden. Besuchen Sie eine Veranstaltung der IHK. Diese kostenlosen Gründerseminare sind eine gute Informationsquelle. Sie werden gleich lesen, das Sie mit meinem Komplettangebot jede Menge Zeit und Geld sparen.

Wollen Sie starten?

Dann sind bei meiner Unternehmensberatung goldrichtig. Warum? Das werde ich Ihnen in den nächsten Zeilen verraten.

Kostenlose Erstberatung

Zu Beginn muss Ihre Geldbörse noch nicht geplündert werden. Waren Sie noch auf kein Seminar bei der IHK oder HWK, so können Sie die ersten Informationen zur Gründung bei meiner Erstberatung erhalten. Wir sprechen bei einer guten Tasse Kaffee alle Themen sowie Fördermöglichkeiten. Bei der kostenlosen Erstberatung vereinbaren wir den ersten Termin z.B. für das Gründercoaching.

Gründerberatung oder Gründercoaching?

Eine gute Frage. Das haben wir bereits in der Erstberatung geklärt. Entweder nur ein Gründercoaching, eine Beratung oder beide Formen zusammen. Die Beratung als auch das Coaching finden vor Ort in Gotha oder online statt. Digitale Beratung hat den großen Vorteil, dass man in der Gestaltung flexibel ist.

Passende Gewerbeversicherungen

Bei der Selbstständigkeit reichen die privaten Versicherungen nicht. Hier muss eine neue Absicherung in Angriff genommen werden. In Zusammenarbeit mit meinem starken Partner für Finanzen und Versicherung können Sie zugleich die Beratung und im Anschluss die passenden Versicherungen erhalten.

Weitere Unterstützung

Ich unterstütze Sie mit meinen Dienstleistungen vor und nach der Gründung. In allen Fragen und bei der technischen Umsetzung Ihrer Werbemittel. Vom Flyer bis zur Website alles aus einer Hand. In Sachen Online-Marketing und Vertrieb ist meine Unternehmensberatung Ihr Ansprechpartner.

Sie wollen jetzt starten?

Nur keine Zeit verlieren. Sie können bei mir gleich einen Termin für die kostenlose Erstberatung machen. Schreiben Sie mir eine WhatsApp auf 0151 14152583. Ich rufe Sie für die Terminvereinbarung zeitnah zurück. Oder verwenden Sie auf meiner Website das Tool zur Terminvereinbarung!