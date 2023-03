Webdesign Website für Künstler

Webdesign für alle Künstler, die Grafiken oder Bilder zeichnen oder malen. Schöne Gemälde

müssen an die entsprechende Zielgruppe gebracht werden. Nur mit dem Verkauf, kann man

als Künstler überleben. Mit einer professionellen Website eventuell noch in Verbindung mit

einem kleinen Onlineshop erhöht die Chance für den Absatz. Viele Künstler wie auch andere

Unternehmen bewegen sich zwar schon in Social Media, ist aber keine Basis und hat jede Menge

Nachteile. Sie haben z.B. die Facebook kein Hausrecht, Bilder kann Facebook sogar selbst verwenden, keine Möglichkeit einer individuellen Gestalt. Alte Postings verschwinden im Keller,

dies hat man nicht, mit einem eigenen Blog.

Die Basis ist immer die Website

Viel Raum, viele Möglichkeiten mit einer eigenen Website. Große plakative Darstellung

der Bilder, Skulpturen oder anderer Gegenstände. Dem Besucher fällt dies sofort ins Auge

und das Interesse ist geweckt. Bleiben wir beim Bild. Nehmen Sie den Besucher mit auf die

Reise des Entstehungsprozess. Nutzen Sie hier z.B. eine neue Unterseite oder noch besser

den Blog. Der Einbau von Videos in Verbindung mit Ihren YouTube Kanal ist kein Problem.

Die Verlinkung bzw. die automatische Verteilung in die Social Media Kanäle ist möglich.

Bessere Auffindbarkeit in Google

Natürlich wollen Sie doch zahlende Kunden. Kein Thema. Mit einer aktuellen Website

schaffen Sie die beste Voraussetzung. Wir machen zusammen einen Themenplan, damit

regelmäßig der Blog gefüllt wird. Sie haben ein großes Budget, dann lassen Sie uns

über Google Adwords reden. Google Adwords kommt man mit entsprechenden Keywords

noch schneller auf Seiten 1 und 2. Fangen Sie im ersten Schritt ganz einfach an und lassen

sich von mir regelmäßig unterstützen. Keywords sind Schlüsselwörter mit zwei oder drei

Kombinationen.

Was müssen Sie investieren?

Ohne Geld läuft nicht. Wer Geld verdienen will, der muss zu Beginn Geld in die Hand nehmen.

Keine Angst. Ich bin keine teure Agentur und Sie erhalten daher mehr fürs Werbebudget.

Bei mir gibt es Komplettpakte mit einem Rund-um-Service. Rufen Sie mich an oder schreiben

mir Ihre Wünsche! Eine einfache Landingpage für den Start gibt es bei mir schon ab 695 Euro

zzgl. Mwst. Mehr Inhalt mit Gestaltung und Einpflege aller Inhalte schon ab 1599 Euro.

Es besteht bei dem großen Paket die Möglichkeit eine Ratenzahlung mit sechs Monaten zu machen.

Wer den Betrag komplett zahlt, erhält einen Neukundenrabatt in Höhe von 15%.

Wie starten Sie?

Sie haben keinen Plan oder schon eine gewisse Vorstellung? Rufen Sie mich einfach an

unter der Rufnummer 0151 14152583. Meine Mobilfunknummer funktioniert mit WhatsApp.

Über WhatsApp können wir einen Telefontermin vereinbaren. Starten Sie noch heute und profitieren von einer professionellen Website!