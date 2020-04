Corona – Onlineshop für den Einzelhandel

by

Corona macht auch vor dem Einzelhandel nicht halt. Überall liest man wegen Corona geschlossen.

Man spricht schon von Geisterstädten. Sehr unheimlich nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Sehr hart für jeden Einzelhändler, der in dieser ungewissen Zeit keine Umsätze machen kann.

Was sollte man tun?

Richtig. Als Unternehmer gibt es die drei Worte „TUN“. Wer noch keinen Onlineshop betreibt, sollte dies jetzt in Angriff nehmen! Mit einem kleinen Shop mit Grundsortiment können Sie bereits starten.

Der Werbemann bringt Ihr Business voran

Als studierter E-Commerce-Manager kenne ich mich für Sie bestens in dieser Materie aus. Von der Beratung, Umsetzung und Vermarktung alles vom Werbemann aus einer Hand. Sie sparen jede Menge Zeit, Nerven und das Projekt kann zeitnah umgesetzt werden.

Was erhalten Sie?

– Beratung via Telefon

– Planung und Konzeption des Onlineshop

– technische Umsetzung

– WebHosting für Shop inkl. Domain

– Einpflege eines Startsortiments mit 20-30 Artikel

Die Kosten?

Sie erhalten von mir für diesen Onlineshop einen Corona-Spezialpreis in Höhe von 999 € zzgl. MwSt. Das Angebot hat eine Gültigkeit bis 14.04.2020 und ist begrenzt für 8 Kunden. Also jetzt zugreifen!

Wer den Betrag komplett bezahlt erhältlich einen Rabatt in Höhe von 5%. Eine Ratenzahlung ist möglich. Sie können dieses Angebot in max. 4 Raten mit Aufschlag bezahlen:

2 Raten – Aufschlag 3 %

3 Raten – Aufschlag 5 %

4 Raten – Aufschlag 10%

Jetzt zugreifen!

Lassen Sie keine Zeit vergehen, denn Zeit ist bekanntlich Geld. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an und starten Sie innerhalb 24 h mit dem Projekt. Schreiben Sie mir an office@ronaldrassmann.de mit Betreff „Onlineshop“ mit Ihren Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail.