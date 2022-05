Digitale Kundengewinnung mit einem Onlineshop

Bei der digitalen Kundengewinnung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist eben ein Onlineshop, um Produkte aber auch Dienstleistungen dort zu verkaufen. Als Einzelhändler ist man

an gesetzlichen Ladenöffnungszeiten gebunden. Was ist, wenn Sie krank werden, ein Mitarbeiter fällt aus oder Sie müssen für bestimmte Zeit z.B. wegen Corona, Omikron und Co. das Geschäft schließen? Natürlich wäre das furchtbar. Keine Umsätze oder wenige Einnahmen auf Dauer ist bekanntlich der Tod. So schlimm wird es sicherlich nicht werden. Mit einem professionellen Onlineshop werden Sie unabhängig. Sie präsentieren und verkaufen Ihre Ware das ganze Jahr 24 Stunden am Tag und das ohne Urlaub, Krankheit und was der Teufel so noch im Angebot hat. Leinen los!

Bei RR MEDIA können Sie ein Komplettlösung für einen Onlineshop erhalten. Von der Planung bis zur technischen Umsetzung und Vermarktung in wichtigen Kanälen. Beachten Sie auch den Digitalbonus! Ein Online-Marketing-Instrument wäre die Vorstellung in Wort, Bild mit Verlinkung zu Ihrem neuen Onlineshop in diesen Blog für kleines Geld. Weitere Kundenströme vor der Haustür holen Sie mit dem digitalen Fenster ab. Das digitale Fenster (Digital Signage) ist digitale Bildschirm-Kommunikation regional vernetzt. Es wird eben dort geworben wo die Kunden sich befinden. Hier besteht noch die Möglichkeit Werbeplätze zu buchen, um noch mehr Reichweite und Umsatz zu erzielen.