Digitalisierung – Geschäft zukunftssicher machen!

Digitalisierung nicht verschlafen

Corona war nicht der Anfang. Der große Kampf ums überleben begann mit den großen Playern am Markt wie Amazon, Google und Co. Sie habe es vorgemacht und viele Händler haben es verschlafen. Digitalisierung ist nicht der Computer im Geschäft oder Büro, dazu gehört noch viel mehr. Durch Corona sind viele Geschäfte pleite gegangen oder mussten sich neu aufstellen. Zwei Jahre Corona und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Dazu gesellt sich noch die hohe Inflation von fast 8 Prozent, unsinniger Krieg in der Ukraine. Alles Dinge, die wir nicht gebrauchen können bzw. wollen.

Die Probleme im Einzelhandel, Gastronomie und für alle Dienstleister mit einem Ladengeschäft:

• starke Online-Konkurrenz

• steigende Miet- und Nebenkosten

• gebunden an den Ladenöffnungszeiten

• Einschränkungen wegen Urlaub, Krankheit, Feiertage…

• begrenzte Laden- und Präsentationsfläche

• Bewerbung von neuen Produkten mit Printmedien sehr aufwändig und kostspielig

• Probleme bei stark erklärungsbedürftigen Produkten

Es ist schon fünf vor zwölf. Wie heißt es so schön: „Die Schnellen fressen die Langsamen“.

In meinem kleinen Ratgeber „Geschäft zukunftssicher machen“ erfahren Sie auf wenigen Seiten welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um weiterhin am Markt bestehen zu bleiben.

