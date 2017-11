Eine Website ist auch für Gründer sehr wichtig!

Früher waren es die Gelben Seiten und heute ist es die Website. Wer keine Präsenz im Internet hat, der existiert nicht. 2016 nutzen knapp 80 Prozent* der Deutschen das Internet. Die Nutzung bei den älteren Semestern ist ebenfalls steigend.

Informationen zu Produkten und Dienstleistungen – auch von lokalen Unternehmen sucht man heutzutage im World Wide Web. Im Vergleich zu anderen Werbemitteln wie Anzeigen, Plakate etc. ist eine Website für Sie 24 Stunden und an 365 Tagen im Einsatz. Gesucht wird nicht nur vom heimischen Wohnzimmer aus, sondern sehr viel über mobile Endgeräte. Die mobile Darstellung einer Website ist eines von sehr vielen wichtigen Kriterien, die Internetseiten erfüllen müssen.

Aufgrund der hohen Anforderungen sollte eine Website am besten von einem Fachmann mit entsprechendem Knowhow und langjähriger Erfahrung erstellt werden. Auch wenn Sie Kosten einsparen wollen – aber nicht in Sachen Werbung! Ohne Vertrieb keine Kunden! Selbstexperimente und Webbaukästen sind eher was fürs Hobby und Vereine. Sie wollen sich doch nicht schon am Anfang ruinieren? Holen Sie daher genügend Angebote oder lassen sich von einem Werbeberater helfen.

Mit der Erstellung der Website ist es nicht getan, sie muss gefunden werden! Da die User oft faul sind, wäre es schon sehr gut, wenn Ihre Website auf Seite 1 zu finden ist. In Deutschland ist Google die Nummer Eins. Die Suchmaschinenoptimierung ist zeit- und kostspielig. Sicherlich kommen bei Ihnen jetzt sehr viele Fragen auf? Daher empfehlen wir Ihnen unsere Partner, die Ihnen gerne weiterhelfen können. Grundlegende Sachen für Marketing und Vertrieb sind ebenfalls in der Beratung ein wichtiges Thema.