Fördermittel nicht verschenken

Wer sicht selbstständig machen will, der kann Fördermittel in Anspruch nehmen. In der Regel reichen bei sehr vielen Gründern oft die finanziellen Mittel nicht aus, um bestimmte Sachen selbst zu finanzieren.

Wie ein Hausbau muss die Selbständigkeit von A bis Z komplett durchgeplant werden. Es ist daher sehr ratsam sich vorher schon einen Plan mit den anfallenden Kosten zu erstellen. Die Preise lassen sich leicht im Internet recherchieren. Hilfe zu diesen Thema können Sie bereits der Vorgründungsberatung erhalten.

Kostenlose Existenzgründerseminare für den Start bieten auch die örtlichten IHK und HWK an. Allerdings werden alle Informationen im Schnelldurchlauf behandelt, daher können diese Veranstaltungen keine individuelle Beratung ersetzen. Wer nur mit dem Gedanken spielt sich selbständig zu machen sind solche Veranstaltungen eine gute Wahl. Ist man noch Angestellter, empfiehlt es sich, erstmal nebenbei die eigene Idee zu testen.

Sie wollen zum Termin X gründen, Ihr Kostenplan steht und Sie benötigen noch zusätzliche finanzielle Mittel. Oder die andere Variante Sie haben bereits vor einigen Wochen gegründet und benötigen weitere Gelder. Die Möglichkeiten der Fördermittel ist riesig, aber können Sie nicht selbst beantragen. Das Thema Fördermittel und seine Beantragung kann auch ein Thema in der Gründungsberatung sein.

Als Gründer sollte man sich diese Förderungen nicht entgehen lassen, da je nach Programm bestimmte Sachen somit für Ihr neues Unternehmen finanziert werden können. Gut zu wissen, die Voraussetzungen für Fördermittel unterscheiden sich je nach Programm.

Einen kostenfreien Fördermittelcheck erhalten Sie auf folgender Seite! Wir prüfen Ihre Angaben und setzen uns dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung.