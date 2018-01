Frischzellenkur für Ihre Werbemittel!

Neues Jahr und neue Werbemittel mit denen man neue Kunden gewinnt sowie sich von der Konkurrenz abheben kann. Professionelle Werbung benötigt jeder Unternehmer vom Handwerker bis zum Dienstleister. Visitenkarten, Flyer, Website und eine Präsenz in den wichtigsten sozialen Netzwerken gehört heute schon zur Grundausstattung eines jeden Unternehmens. Nur mit authentischer Werbung können Sie Ihre Zielgruppen ansprechen sowie Ihre Marketingziele erreichen.

Dabei müssen Sie keine teure Werbeagentur beauftragen! Was nützt Ihnen ein tolles Werbekonzept, wenn Sie dann kein Budget für die Erstellung der Werbemittel zur Verfügung haben. Beim Werbeberater erhalten Sie ein Kommunikationskonzept und alle benötigten Werbemittel aus einer Hand und ohne Umwege. Sie konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft und der Werbemann auf Ihre zeitgemäße Werbung. In Zusammenarbeit mit starken Partner unterstützt der Werbemann alle Gründer und kleine Unternehmen aus dem D-A-CH-Raum.

Für Ihre Werbemittel – Was können wir für Sie tun?

Werbeberatung

In der Werbeberatung entwickele ich Ihr passendes Kommunikationskonzept für Ihre Außendarstellung zur Erreichnung der Unternehmensziele.



Corporate Identity

Wir können Ihr Erscheinungsbild CI (Farben, Schriften) entweder ein neues CI entwickeln oder Ihr vorhandens CI komplett überarbeiten.



Werbemittel

Mit meinen Partnern können wir ebenfalls die vorhanden Werbemittel als Basis für neue Werbemittel und Maßnahmen überarbeiten oder wenn Sie Gründer sind komplett neue Werbemittel wie Visitenkarten, Flyer etc. erstellen.



Websites

Eine alte Internetpräsentation spricht weder Ihre Zielgruppen an noch wird Sie gut bei Google gefunden. Eine zeitgemäße und aktuelle Website dagegen ist die Basis für die Suchmaschinenoptimierung und die Akzeptanz bei potenziellen Kunden.



Lokale Kundengewinnung

In Großstädten mit viel Publikumsverkehr gibt es ein kleines Wundergerät mit dem man einfach, effektiv und günstig neue Kunden gewinnen kann.

Mehr Erfolg mit SEO (Suchmaschinenoptimierung)

Eine Website muss sichtbar bei den Suchmaschinen sein, damit sie gefunden wird und angeklickt werden kann. Mit unseren SEO-Erfolspaketen bringen wir Ihren Webauftritt in Schwung mit schon annährend 30 Keyword-Kombination in 90 Tagen. Auch bei den Anpassungen an der Website sind wir Ihnen gerne behilflich.

Verschaffen Sie sich noch heute einen Wettbewerbsvorteil!

Bei Fragen zu meinen Werbedienstleistungen können Sie mich anrufen unter +49 3623 310 3537 oder schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an office@ronaldrassmann.de .