Lokale Kundengewinnung mit Erfolg

Eine Neuheit aus Kanada bietet eine erstklassige Chance, potenzielle Kunden vor Ort zu gewinnen. Sie ist ideal für alle Einzelhändler und Dienstleister aus mittelgroßen Städten und Großstädten mit sehr viel Wettbewerb und Publikumsverkehr.

Zum Einsatz kommt ein sehr kleines Gerät namens „Royaltie Gem“. Es ist etwas größer als eine Zwei-Euro-Münze. Man kann den GEM entweder an einen bestimmten Ort legen oder an einem Schlüsselbund befestigen. Wer viel unterwegs ist, steckt den GEM einfach in seine Jackentasche.

Aber wie funktioniert nun dieses kleine Wundergerät? Über ein BackOffice können Sie für den GEM eine 40 Zeichen lange Werbebotschaft einprogrammieren. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, mehrere GEMs einzusetzen, da jeder über eine eigene ID verfügt und individuell mit Werbebotschaften bestückt werden kann.

Die Werbebotschaft wird automatisch mit einem Link zu zu einer beliebigen Webseite, z.B. Ihrer Homepage, YouTube Kanal oder Facebook-Seite an jedes Android Smartphone im Umkreis von 100 Metern via Bluetooth gesendet. Diese Technologie ist zu 100% rechtskonform und kann ohne Bedenken auch in Deutschland eingesetzt werden.

Mehr Informationen zu dieser sehr interessanten Kundengewinnung finden Sie auf der Website

//www.royaltie-deutsch.de/ . Sie können dort direkt ein „Royaltie Gem“ bestellen oder sogar Partner werden.