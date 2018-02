Online-Marketing – Warum Unternehmen das Internet nutzen sollten! Teil 2

Wer Kunden im Internet gewinnen möchte, der muss sich ausgiebig mit Online-Marketing beschäften. Sie haben Fragen zu dieser Artikelserie oder möchten teilnehmen? Schreiben Sie mir eine E-Mail an office@ronaldrassmann.de oder nutzen mein Kontaktformular!

Im zweiten Interview für Online-Marketing konnte ich das Unternehmen BWV-Consulting aus Hildesheim gewinnen. Mein Gesprächspartner ist der Inhaber Friedhelm Borchers.

Online-Marketing ein MUSS für jeden Unternehmer!

1. Welche Dienstleistungen bieten Sie an?

Beratung und Unterstützung bei Existenzgründungen mit aktuellen Werbeträgern

2. Sollte jeder sich Unternehmer eine professionelle Website erstellen lassen?

Unbedingt, wer heute keine professionelle Webseite hat, findet am Markt nicht statt.

3. Welchen Eindruck erhalten Sie, wenn Sie eine veraltete Website oder Onlineshop sehen?

Der Unternehmer hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. So, wie sein Webauftritt ist, führt er wahrscheinlich auch sein Unternehmen.

4. Sollten viel mehr lokale Handwerker, Einzelhändler und Dienstleister eine Website haben?

Jeder Unternehmer sollte unbedingt eine professionelle Webseite haben. Es ist sein Schaufenster. Viele Menschen orientieren sich heute zuerst im Internet wenn sie einen Handwerker, Einzelhändler oder Dienstleister suchen.

5. Finden Sie, dass es wichtig ist bei Google und Co. gefunden zu werden?

Ja, unbedingt! Wer heute etwas im Internet sucht, gibt in der Regel einen Suchbegriff bei Google und Co. ein, um so schneller und umfassend ein Suchergebnis zu erzielen.

6. Betreiben Sie für Ihre Website Suchmaschinenoptimierung?

Wir betreiben Suchmaschinenoptimierung um unsere Platzierung ständig zu verbessern.

7. Was können Sie anderen Unternehmen empfehlen?

Sollten Sie noch keine professionelle Webseite unterhalten, empfehle ich Ihnen, sich von Herrn Ronald Rassmann eine Webseite gestalten zu lassen und ihm auch die Suchmaschinenoptimierung zu übertragen.

Vielen Dank an Herrn Borchers für die ausführliche Beantwortung aller Fragen.

Besuchen Sie doch mal die Website → //www.bwv-consulting.de/

Sie haben haben Fragen zum Online-Marketing bzw. Unterthemen wie Social Media oder Suchmaschinenoptimierung? Beim Werbemann gibt es Komplettlösungen für Ihren Erfolg im Internet.

Schreiben Sie mir oder rufen mich direkt an unter der Rufnummer +49 3623 3103537 .