Onlineshop erstellen für Gründer, Händler und KMU

Einen Onlineshop erstellen ist keine leichte Aufgabe für ein Unternehmen. Viele Selbstständige sind mit ihren Tagesgeschäft ausgelastet. Stichworte wie E-Commerce, Online-Marketing sind Neuland. Viele Punkte müssen bedacht werden, damit der Onlineshop ein Erfolg wird. Egal wie Ihr aktueller Wissenstand ist, es lohnt sich professionelle an Bord zu holen. Ein Aussenstehender hat einen anderen Blickwinkel.



Die 10 Erfolgsfaktoren sind die Grundlage, um mit Ihrem Shop auch langfristig Umsatz zu machen.

1 Die Beratung

Sie möchten sich mit einem Onlineshop selbstständig machen? Sie sind Einzelhändler und möchten zukünftig Ihr Sortiment online verkaufen? Als Werbemann berate ich Sie zum gesamten Projekt. Produkte, Lieferanten, Zahlungsarten, Zielgruppen etc. – alles wichtige Themen. Zu meiner Beratung gehört ein kostenloser Fördermittelcheck.

2 Die Projektfinanzierung

Ein Onlineshop ist ein echtes Mammutprojekt und mit vielen Kosten verbunden. Es macht keinen Unterschied, ob Sie oder ein externer Dienstleister die ensprechenden Tätigkeiten ausführt. Hierzu ist eine Kostenermittlung der einzelnen Tätigkeiten erforderlich. Eine erste Grobkalkulation mit Puffer verschafft eine erste Übersicht. Wer nicht über genügend Eigenkapital verfügt, kann eventuell durch Fördermittel und Zuschüsse sein Werbebudget erhöhen.

3 Die Konzeption

Die Konzeption des Onlineshop ist der Fahrplan und zugleich eine Anleitung von der Planung über die Umsetzung bis zur Vermarktung.

4 Die Usability

User die sich im Shop nicht zurechtfinden werden im Onlineshop keines Ihrer Produkte bestellen.

Ein zielgerichtete Nutzerführung und eine klare Seitenarchitektur sind die Grundvoraussetzung.

5 Das Design

Ein zeitgemäßes Design nach bestimmten Richtlinien fördert ein positives Kaufverhalten bei Ihrer Zielgruppe.

6 Der Technischen Umsetzung

Der Werbemann Ronald Rassmann wählt die passende Shopsoftware und übernimmt die komplette technische Umsetzung für Ihren Onlineshop.

7 Marketing

Ohne Kunden keine Bestellungen. Das Marketing- und Werbekonzept ist Bestandteil der Konzeption. Alle Maßnahmen werden im Rahmen des Kostenplanes umgesetzt z.B. vom Werbemann und seinen Partnern.

8 Redaktionelle Umsetzung

Beim Onlineshop erstellen werden professionelle Inhalte wie Texte und Bilder für Produktbeschreibungen, Inhhaltsseiten z.B. Kategorie und Serviceseiten benötigt.

9 Schulungen

Ihre Mitarbeiter sollen in Zukunft Tätigkeiten in Eigenregie übernehmen, so können die vom Werbemann für das entsprechende Thema fit gemacht werden.

10 Support

Auf Kundenwunsch gibt es beim Werbemann Ronald Rassmann eine langfristige Begleitung.

Fazit: Die Erstellung eines Onlineshop ist mit viel Arbeit und Geld verbunden. Eine gute Planung in Verbindung mit einem guten finanziellen Unterbau ist die Voraussetzung für den Erfolg des Onlineshops.

