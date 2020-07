Sommergewinnspiel 2020 beim Werbemann

by

by

Das große Sommergewinnspiel 2020 bereitgestellt von der Unternehmensberatung von Ronald Rassmann aus Friedrichroda/Thüringen. Bringen Sie Ihr Business voran!

1.Preis – Websitepaket

In diesem Paket erhalten Sie eine zeitgemäße und moderne Website zur Präsentation und Kundengewinnung für Ihr Unternehmen. Ideal für Gründer, Berater, Coach, Handwerker, Dienstleister etc.

– modernes Design

– Startseite

– Leistungen

– Kontakt mit Formular

– Datenschutz, Impressum

2. Preis – E-Commerce Beratung

Das Beratungspaket ist interessant für alle Onlineshop-Betreiber, die z.B. Probleme mit dem Umsatz etc. haben. Alle Einzelhändler und Selbstständige, die mit einem Onlineshop an den Start gehen. Das Beratungs-Paket hat einen Umfang von 4 Stunden (UE).

3. Preis – Gründercoaching

In diesem Paket erhalten Gründer bzw. Gründungswillige eine erste Beratung und Unterstützung für ihr Vorhaben. Das Coaching-Paket hat einen Umfang von 3 Stunden(UE).

Sie möchten nicht warten?

Wenn Sie nicht warten wollen, können Sie direkt über meine Website die Unternehmensberatungs-Leistungen anfragen. Vom Gründercoaching bis zur Website-Erstellung und Online-Marketing alles aus einer Hand. Wer knapp bei Kasse ist, der kann eine kostenfreie Finanzierungsanfrage stellen bzw. Fördermittel abfragen.

Teilnahmebedingungen:

Am Gewimnspiel können Personen ab 18 Jahre, die gründen wollen und alle Selbstständige teilnehmen. Die Teilnahme ist nur über das Formular möglich. Bitte beachten Sie auf die korrekte Schreibweise der Telefonnummer und E-Mail-Adresse! Die Beratungen und Abwicklung der Websitepakets erfolgt via Telefon und E-Mail. Der Einsendeschluss ist der 1.10.2020. Die Auslosung der drei Gewinner erfolgt am 3.10.2020.