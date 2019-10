by

Meine Werbeberatung für Unternehmer richtet sich an Gründer und kleine Unternehmen aus Thüringen. Natürlich nehme ich auch gerne Aufträge aus München, Berlin, Hamburg und New York an.

Warum der Werbemann?

Werbung muss wirken. In der Tat sehr teuer, wenn Sie zu einer Agentur gehen. Agenturen haben viele Mitarbeiter und Nebenkosten, die jeden Monat bezahlt werden müssen. Dies ist beim Werbemann nicht der Fall. Mehr fürs Geld ist meine Devise. Sie haben ein Budget und erhalten bei mir mehr Werbemittel.

Werbeausstattung

Logo schon da? Visitenkarten und Flyer werden gebraucht? Mein Dauerbrenner sind Flyer DIN lang und im Hochformat. Sie bestimmen die Inhalte und die Auflage. Ich kümmere mich um die Gestaltung und Abwicklung für die druckfrischen Werbemittel. Aktuelle Angebote finden Sie auf meiner Angebotseite.

Website mit Wirkung

Eine veraltete und nicht mehr zeitgemäße Website vergrault eher Kunden und das Image ist im Keller. Lassen Sie es nicht soweit kommen! Mit einem frischen und modernen Auftritt gewinnen Sie heute und morgen neue Kunden. Dazu der Mix mit der richtigen Vermarktung und die Kunden kommen fast automatisch. Zusätzlich verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Diesen sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Egal ob Gründer, Handwerker oder Dienstleister jeder Selbstständige benötigt einen professionellen und seriösen Internetauftritt. Aktuelle Angebote finden Sie auf meiner Unterseite (einfach klicken).



Social Media Marketing – Wir vernetzen Sie

Eine gute Reichweite kann man auch in Social Media erreichen. Mit der richtigen Strategie und Konzept vom Werbemann legen Sie für Ihr Unternehmen den Grundstein. Die monatliche Betreuung gibt es auch bei mir. Besuchen Sie jetzt meine Angebotseite!

Online richtig verkaufen

Amazon, Otto und Zalando kennt fast jeder. Diese sehr bekannten Unternehmen gibt es schon länger und sind sehr erfolgreich am Markt. Und Sie können es auch! Lassen Sie sich von mir in Sachen E-Commerce beraten und starten Sie selbst mit einem Onlineshop durch. Natürlich sollten Sie auch die Vorausetzungen mitbringen und eine Idee vorweisen. Als E-Commerce Manager kenne ich mich bestens mit der Thematik aus. Sie erhalten alle Dienstleistungen und Empfehlungen von mir und das ohne Umwege. Schauen Sie sich doch gleich mal meine Angebote an!

Performance Marketing

Vielleicht haben Sie schon mal was von Performance Marketing gehört? Das sind Maßnahmen, die gezielt und zeitnah Anfragen generieren können. Eine gute Strategie und hohes Budget sind Vorausetzung für diese Disziplin.

Suchmaschinenoptimierung mit KI

In 100 Tagen um die Welt. In annähernd 90 Tagen können Sie bei uns schon mit +- 30 Keywords auf Seite 1 bei den Suchmaschinen gelangen. Eine permanente Sichtbarkeit mit sehr vielen Keywords für eine sehr hohe Sichtbarkeit und die Chance auf mehr Traffic und Umsatz. Suchmaschinenoptimierung mit KI macht es möglich. Jetzt nutzen!

Für die Werbeberatung für Unternehmer können Sie mich gerne anrufen unter der Rufnummer 03623 3086090 .