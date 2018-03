Werbung - Alles neue macht der März

Werbung, die ankommt

Ohne Werbung keine Kunden und kein Umsatz. Werbemöglichkeiten gibt es viele am Markt. Hier den wahren Durchblick zubehalten wird schwierig. Zudem wird der Werbemarkt für Werbetreibende immer unübersichtlicher. Gleichzeitig gibt es kostengünstige und erfolgreiche Werbemöglichkeiten. Hier gilt es das Werbebudget sinnvoll einzusetzen! Ein Werbekonzept und eine Strategie als Basis für den Erfolg der einzelnen Maßnahmen. Der Werbemann Ronald Rassmann kann Ihnen bei Anfang an in Sachen Werbung behilflich sein. Ich und meine Partner unterstützen primär Klein und mittelständische Unternehmen aus den Raum Thüringen im Bereich Werbung und Marketing.

Was wir für Sie tun:

Anzeigen

Sie wollen Anzeigen, die wirken? Wir erstellen je nach Kampagne Anzeigen für Tageszeitungen und Anzeigenblättern, die bei Ihren potenziellen Kunden wahrgenommen werden.

Visitenkarten

Die Miniwerbung in Scheckkartengröße für unterwegs und zur Weitergabe z.B. bei Business-Veranstaltungen.

Flyer

Die ideale Egänzung zur Visitenkarte mit mehr Informationen für potenzielle Kunden. Wir konzipieren, gestalten und texten Ihre kleine Image-Broschüre.

Website

Ein Internetauftritt ist heutzutage ein Standard. Nur wer eine Website hat, wird gefunden und kann Aufträge erhalten. Eine echte Vertriebsunterstützung in Verbindung mit der Suchmaschinenoptimierung, die 365 Tage ohne Unterbrechnung für Ihr Unternehmen im Einsatz ist. Die Website ist ebenfalls der Grundstein für alle Ihre zukünftigen Social-Media-Aktivitäten.

Außenwerbung

Plakatwerbung oder Autowerbung können Sie ebefalls vom Werbemann und seinen Partnern erhalten. In diesem Bereich gibt es viele Möglichkeiten. Wir beraten Sie umfassend.

Social Media

Nur mit einer Social-Media-Strategie und bestimmten Vorausetzungen ist ein Erfolg in sozialen Netzwerken gewährleistet. Wir erstellen Ihre Social-Media-Strategie und machen Sie in Sachen Social Media fit. Auf Wunsch mit mit einem Social-Media-Seminar oder Einzelschulung.

Suchmaschinenoptimierung

Die Suchmaschinenoptimierung ist das Grundnahrungsmittel für jede Website und Onlineshop. In Deutschland ist Google die Nummer Eins und verfügt über die meisten Suchanfragen. Die Möglichkeiten, die User eingeben sind unendlich. Wir bringen Ihre Website nach vorne. Annährend in 90 Tagen mit 30 Keyword-Kombinationen. Weiterhin bieten wir ein stabiles Ranking, damit Ihr Firmenauftritt nicht abrutscht bei Google und Co. Alle Vorteile der BWF-SEO-Software sehen Sie auf der Infoseite //www.mehr-seo-erfolg.de/seo-software-vorteile/. Die SEO-Erfolgspakete werden im Abo für 12 Monate gebucht.

Sie haben Fragen oder möchten ein Angebot? Rufen Sie mich an unter der Rufnummer +49 3623 3103537 oder nutzen das Kontaktformular. Bitte nutzen Sie auch das Formular für den Fördermittelcheck!